Власти Петербурга получили право на проверку экскурсоводов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Заксобрание Петербурга приняло законопроект об организации регионального контроля за работой экскурсоводов и гидов-переводчиков, передал корреспондент "Интерфакса".

В рамках законопроекта предлагается наделить правительство Петербурга полномочиями по проверке у гидов наличия действующей аттестации и идентификационной карточки.

Новации должны коснуться юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых гидов и экскурсоводов, работающих в сфере туризма.

За утверждение законопроекта проголосовали 45 депутатов.

Ранее глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев сообщал, что контролем за аттестованными гидами займется его ведомство и будет проверять наличие аттестатов, срок их годности, соблюдения запрета на передачу аттестата другим лицам. Контроль за самим качеством услуг остается в ведении Роспотребнадзора.

Корнеев подчеркивал, что неоднократно высказывались небезосновательные претензии к качеству информации, которую экскурсоводы предоставляют туристам, но механизм контроля в этой сфере отсутствовал. Ситуация изменилась с введением системы обязательной государственной аттестации.

Процедура обязательной аттестации для экскурсоводов и гидов-переводчиков предусмотрена законодательством России и вступила в силу с 1 сентября 2022 года. Экзамен состоит из двух этапов: тестирования из 30 вопросов и практического задания. На выполнение дается два часа. Аттестация дает экскурсоводу право работать в течение пяти лет в регионе, где был сдан экзамен.

На прошлой неделе стало известно, что Российский союз туриндустрии попросил Минэкономразвития перенести на год обязательную аттестацию гидов-проводников, до 1 июля 2024 года, поскольку сейчас не хватает аттестационных компаний и не отлажена работа самой системы.