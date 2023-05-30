СКР приступил к расследованию фактов падения беспилотников на здания в Москве

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Следователи приступили к расследованию фактов падения беспилотников на здания в Москве, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

В ведомстве отметили, что в результате падения беспилотных летательных аппаратов в нескольких зданиях в столице есть незначительные повреждения. Несколько БПЛА были сбиты силами российской ПВО на подлете к Москве.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы города.

В ведомстве отметили, что "устанавливаются лица, причастные к преступлению".

Как сообщали "Интерфаксу" в экстренных службах, утром 30 мая в Москве и Подмосковье разбились несколько беспилотников. Один из них врезался на уровне 25-го этажа в фасад многоэтажки на улице Атласова в поселении Московский (Новая Москва), два других попали в жилые дома на Профсоюзной улице и на Ленинском проспекте. В результате ударов беспилотников в домах повреждено остекление, серьезных травм никто не получил.