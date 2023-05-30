Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Минобороны РФ заявило о предотвращении атаки восьми украинских дронов на Москву

Минобороны РФ заявило о предотвращении атаки восьми украинских дронов на Москву
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России заявили, что российские военные перехватили восемь беспилотников, которыми Киев планировал атаковать объекты в Москве.

"Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что три беспилотника подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в Москве "в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения". За медицинской помощью обратились два человека, госпитализация никому не потребовалась.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь сообщил, что во вторник утром на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников.

Как сообщали "Интерфаксу" в экстренных службах, в столице и области разбились несколько беспилотников. Некоторые из них попали в жилые дома. Один из них врезался на уровне 25-го этажа в фасад многоэтажки на улице Атласова в поселении Московский (Новая Москва), два других попали в жилые дома на Профсоюзной улице и на Ленинском проспекте.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СКР приступил к расследованию фактов падения беспилотников на здания в Москве

В Москве после атаки БПЛА к врачам обратились два человека

В Москве после атаки БПЛА к врачам обратились два человека

Губернатор Подмосковья сообщил о сбитых на подлете к Москве дронах

Собянин сообщил об эвакуации жильцов нескольких подъездов в двух домах в Москве

В столичном регионе в выходные похолодает до плюс 11

Райкин стал ректором Высшей школы сценических искусств

Пожар на рынке "Садовод" в Москве потушен

Пожар на рынке "Садовод" в Москве потушен

Пожар произошел на рынке "Садовод" в Москве

Суд в Москве вынес приговор по делу о махинациях с имуществом артиста Баталова

Суд в Москве вынес приговор по делу о махинациях с имуществом артиста Баталова

В выходные в Москве температура воздуха понизится на 3-4 градуса

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });