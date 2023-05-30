Минобороны РФ заявило о предотвращении атаки восьми украинских дронов на Москву

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России заявили, что российские военные перехватили восемь беспилотников, которыми Киев планировал атаковать объекты в Москве.

"Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что три беспилотника подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в Москве "в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения". За медицинской помощью обратились два человека, госпитализация никому не потребовалась.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь сообщил, что во вторник утром на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников.

Как сообщали "Интерфаксу" в экстренных службах, в столице и области разбились несколько беспилотников. Некоторые из них попали в жилые дома. Один из них врезался на уровне 25-го этажа в фасад многоэтажки на улице Атласова в поселении Московский (Новая Москва), два других попали в жилые дома на Профсоюзной улице и на Ленинском проспекте.