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Названы лауреаты премии "Лицей"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Имена шести победителей шестого сезона литературной премии для молодых писателей и поэтов "Лицей" имени Пушкина огласили в день рождения поэта; награждение по традиции состоялось на главной сцене фестиваля "Красная площадь" у стен Кремля.

Обладательницей первого приза в номинации "Поэзия" стала Оля Скорлупкина за сборник "В стране победившего сюрреализма", а в номинации "Проза" награждена Екатерина Манойло с романом "Отец смотрит на Запад".

Вторую премию "Лицей" в номинации "Поэзия" получил Денис Балин со сборником "Мутная река". В прозаической номинации второе место занят Михаил Турбин с романом "Выше ноги от земли".

Третье место в поэтической номинации было отдано Антону Азаренко за сборник стихотворений, а в номинации "Проза" - Алексею Колесникову со сборником рассказов "Ирокез".

Короткий список, в который вошли десять финалистов, был оглашен 18 мая, после чего к определению лауреатов приступило жюри под председательством писателя Григория Служителя.

Финалистам шестого сезона "Лицея" были также вручены специальные призы от партнеров премии. Блогеры, пишущие о литературе, собранные издательским сервисом Rideró, выбрали Манойло победительницей в номинации "Выбор книжных блогеров", а второе место присудили Марго Гритт со сборником "Вторжение".

Сертификат на издание книги в издательстве "Стеклограф" поэту Ростиславу Ярцеву ("Створчатый сад") вручила главред издательства Дана Курская, лауреат первого сезона премии.

Приз "Слова на вес золота" издательского дома "Аргументы и факты" вручен писательнице Анастасии Реньжиной ("Леший, верни моего отца").

Специальные призы победительницам народного голосования на портале "Год литературы" - Ольге Егоровой за сборник рассказов "Женщина в моей голове" и Анне Долгаревой за поэтический сборник "Лисичкин хлеб" - вручил шеф-редактор портала, литературный критик Михаил Визель.

Главный редактор журнала "Юность", писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов вручил дипломы прозаику Игорю Белодеду ("Сын мой, Павел!") и поэтессе Ирине Крупиной ("Мои бедные, бедные женщины").

Общий призовой фонд премии - 4,8 млн руб.

Литературная премия "Лицей" учреждена в 2017 году для молодых авторов в возрасте от 15 до 35 лет группой компаний "ЛОТТЕ" в России (АО "ЛОТТЕ РУС" и ООО "Лотте Конфекшнери"), Российским книжным союзом, Минцифры, "Центром поддержки отечественной словесности", Литературным институтом им. Горького, "Российской газетой", Ассоциацией литературных журналов, "Литературной газетой".

Генеральный партнер премии - ГК "ЛОТТЕ" в России, крупнейший южнокорейский холдинг, основанный в 1967 году в Японии и объединяющий более 90 компаний.

Лицей
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