Премия "Лицей" объявила короткий список

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Литературная премия для молодых писателей и поэтов "Лицей" имени Александра Пушкина объявила короткий список номинантов и состав жюри шестого сезона.

В финал вышли авторы от 20 до 35 лет из Калининграда, Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, поселка Мга Ленинградской области, города Северска Томской области и города Пушкино Московской области.

В номинации "Поэзия" в финале "Лицея" оказались: Антон Азаренков со сборником стихотворений, Ростислав Амелин ("Иван Кощеев"), Денис Балин ("Мутная река"), Анна Долгарева ("Лисичкин хлеб"), Максим Дрёмов ("Тихая ярость"), Софья Дубровская ("Путешествие О"), Ирина Крупина ("Мои бедные, бедные женщины"), Оля Скорлупкина ("В стране победившего сюрреализма"), Роман Шишков ("Anonim"), Ростислав Ярцев ("Створчатый сад").

Претендентами на обладание премией в номинации "Проза" стали: Анна Бабина ("Аранхуэсский концерт"), Игорь Белодед ("Сын мой, Павел!"), Марго Гритт ("Вторжение"), Ольга Егорова ("Женщина в моей голове"), Алексей Колесников ("Ирокез"), Артемий Леонтьев ("После прочтения сжечь"), Екатерина Манойло ("Отец смотрит на Запад"), Борис Пономарев ("Дорога через ночь"), Настасья Реньжина ("Леший, верни моего отца"), Михаил Турбин ("Выше ноги от земли").

Как сообщили организаторы премии, эксперты рассмотрели более 2,1 тыс. работ, из которых отобрали произведения 143 авторов, вошедших в опубликованный 26 апреля длинный список.

В состав жюри премии "Лицей" этого года вошли: лауреат премии "Большая книга", актёр Григорий Служитель (председатель), финалист крупнейших литературных премий страны, переводчик Вера Богданова, лауреат "Большой книги", эксперт премии "Книгуру" Шамиль Идиатуллин, лауреат премии "Русский Букер", писатель Александр Снегирёв, лауреат "Большой книги" и премии Бажова Алексей Сальников, литературный критик, редактор издательства "Альпина. Проза" Татьяна Соловьёва.

Произведения короткого списка будут опубликованы на официальном сайте премии, портале "Год литературы" и в "Литературной газете". 6 июня на фестивале "Красная площадь" в день рождения Пушкина будут названы шесть лауреатов премии, а также победитель в номинации "Выбор книжных блогеров". Призовой фонд премии "Лицей" составляет 4,8 млн руб.

Объявление короткого списка прошло на YouTube-канале платформы Rideró.

Литературная премия "Лицей" учреждена в 2017 году для молодых авторов в возрасте от 15 до 35 лет группой компаний "ЛОТТЕ" в России (АО "ЛОТТЕ РУС" и ООО "Лотте Конфекшнери"), Российским книжным союзом, Минцифры, "Центром поддержки отечественной словесности", Литературным институтом им. Горького, "Российской газетой", Ассоциацией литературных журналов, "Литературной газетой". Генеральный партнёр премии - ГК "ЛОТТЕ" в России, крупнейший южнокорейский холдинг, основанный в 1967 году в Японии и объединяющий более 90 компаний.