Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

"Новые люди" выдвинули Даванкова кандидатом на выборах мэра Москвы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Партия "Новые люди" выдвинула вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатом на выборах мэра Москвы в сентябре.

Такое решение принято на конференции московского отделения партии в воскресенье.

Ранее Даванков сообщал, что в основе его предвыборной программы - мораторий на уплотнительную застройку и курс на равномерное развитие города. Работа, школы, кафе и поликлиники должны быть в шаговой доступности для всех москвичей.

Также он сообщил, что собирается запустить в Москве проект "Миллион айтишниц": бесплатно обучить девушек основам кодинга, работой с нейросетями, искусственным интеллектом, программа также поможет трудоустроиться.

Выборы мэра Москвы пойдут 8-10 сентября.

Москва Новые люди Владислав Даванков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

С 18 июня штрафы за безбилетный проезд в московском транспорте вырастут в два раза

С 18 июня штрафы за безбилетный проезд в московском транспорте вырастут в два раза

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

ПМЭФ-2023

Собянин допустил выход на рынок заимствований в 2025-2027 годах из-за реновации

Самый теплый день лета зафиксирован в Москве

Самый теплый день лета зафиксирован в Москве

Власти Москвы не будут запрещать электросамокаты

Власти Москвы не будут запрещать электросамокаты

Правительство РФ передает 100% акций киностудии Горького правительству Москвы

В Москве потушили пожар на рынке "Садовод"

Автобус загорелся на Донецкой улице в Москве

Собянин официально стал кандидатом на выборы мэра от "Единой России"

Вторым претендентом на выдвижение в мэры Москвы от "Единой России" стал Петр Толстой

Вторым претендентом на выдвижение в мэры Москвы от "Единой России" стал Петр Толстой
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });