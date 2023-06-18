"Новые люди" выдвинули Даванкова кандидатом на выборах мэра Москвы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Партия "Новые люди" выдвинула вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатом на выборах мэра Москвы в сентябре.

Такое решение принято на конференции московского отделения партии в воскресенье.

Ранее Даванков сообщал, что в основе его предвыборной программы - мораторий на уплотнительную застройку и курс на равномерное развитие города. Работа, школы, кафе и поликлиники должны быть в шаговой доступности для всех москвичей.

Также он сообщил, что собирается запустить в Москве проект "Миллион айтишниц": бесплатно обучить девушек основам кодинга, работой с нейросетями, искусственным интеллектом, программа также поможет трудоустроиться.

Выборы мэра Москвы пойдут 8-10 сентября.