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"Яблоко" отказалось выдвигать кандидата на выборы мэра Москвы после отказа Митрохина

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Конференция московского отделения "Яблока" отказалась выдвигать кандидата на выборы мэра Москвы от партии из-за отказа от участия единственного утвержденного претендента, депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.

"Думаю, что действительно позиция конференции выразилась в выступлениях практически всех делегатов о том, что мы с уважением относимся к решению Сергея Митрохина и выражаем ему поддержку, соглашаясь с тем, что конференция не будет выдвигать кандидата в мэры (...) на данном этапе", - сказал председательствующий на конференции глава московского отделения "Яблока" Сергей Иваненко.

Решение было принято 27 голосами из 33.

Перед этим в ходе конференции Митрохин, единственная кандидатура которого была ранее утверждена президиумом федерального бюро партии, отказался от выдвижения на выборы. Он заявил, что не видит возможности собрать в свою поддержку 110 подписей действующих муниципальных депутатов Москвы, необходимые для участия в выборах мэра (так называемый муниципальный фильтр) из-за своей позиции и позиции партии по проведению специальной военной операции.

"Я хочу попросить прощения за то, что заставил вас здесь собраться, но в этой ситуации я прошу не рассматривать мою кандидатуру", - сказал Митрохин.

Его решение поддержало большинство выступивших делегатов конференции, а также председатель "Яблока" Николай Рыбаков и основатель партии Григорий Явлинский.

Яблоко Сергей Митрохин
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