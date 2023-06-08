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Голосование по выборам мэра Москвы пройдет с 8 по 10 сентября

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Голосование на предстоящих выборах мэра Москвы пройдет в течение трех дней – с 8 по 10 сентября; решение принято на заседании Мосгоризбиркома в четверг.

Согласно принятому постановлению, голосование пройдет в течение трех дней подряд.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова отметила, что предыдущая практика многодневного голосования на выборах была применена из-за пандемии коронавируса и карантинных мероприятий.

"Попробовали (голосование в течение) нескольких дней. Насколько я владею информацией, москвичам эта практика понравилась, потому что выходные дни, где-то смог, где-то не смог. Количество людей, которые имели возможность принять участие в выборах, таким образом, увеличилось", - отметила председатель МГИК.

"Что касается нашего времени, сейчас пандемии нет, но Москва всегда внедряет новые технологии. Мы с вами испытываем определенные волнения (в связи) с устойчивостью работы всех наших информационных систем (...). Хочется привлечь как можно больше москвичей для того, чтобы они поучаствовали (в выборах)", - сказала Кириллова.

По ее словам, большая часть электората использует мобильные устройства, голосует дистанционно. Часть избирателей традиционно пользуются бумажными бюллетенями.

"Здесь мы не ограничиваем право тех, кому нравится бумага (...), кто в силу каких-то убеждений не доверяет электронному голосованию", - добавила она.

Ранее сообщалось, что выборы мэра столицы пройдут в Единый день голосования 10 сентября, Мосгордума 7 июня приняла соответствующее постановление.

Москва
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