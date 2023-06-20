Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речных электротрамваев

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыли первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке.

Во вторник глава государства посетил причал "Киевский", где ему представили макет проекта новой верфи в Москве. Там же президент по видеосвязи принял участие в церемонии запуска первого речного маршрута.

Кроме того, Путин осмотрел электрическое судно "Сходня", которое среди прочих будет ходить по маршруту.

Затем глава государства направился к зданию Северного речного вокзала, где проведет совещание по вопросу развития речного судоходства.

Первый регулярный маршрут речного транспорта связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" (район Хорошёво-Мнёвники на северо-восточном берегу Москвы-реки) вблизи одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута составляет 6,5 км. В зоне притяжения маршрута проживает порядка 800 тыс. человек.

Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост - Печатники" длиной 13 км планируется открыть в IV квартале 2023 года. В зоне притяжения маршрута - 700 тыс. человек.

Для обслуживания пассажиров на Москве-реке разместят 23 плавучих причала диаметром 10 м и 16 м и пассажировместимостью до 40 и 80 человек соответственно.

По маршруту будут ходить восемь электросудов, каждое из них уникально и имеет свое название в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на бензин на АЗС Москвы за неделю выросли на 19-21 коп.

Цены на бензин на АЗС Москвы за неделю выросли на 19-21 коп.

На зеленой ветке московского метро прерывалось движение от "Ховрино" до "Речного вокзала"

Жаркая погода сохранится в Москве на следующей неделе

Жаркая погода сохранится в Москве на следующей неделе

С 18 июня штрафы за безбилетный проезд в московском транспорте вырастут в два раза

С 18 июня штрафы за безбилетный проезд в московском транспорте вырастут в два раза

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

ПМЭФ-2023

Собянин допустил выход на рынок заимствований в 2025-2027 годах из-за реновации

Самый теплый день лета зафиксирован в Москве

Самый теплый день лета зафиксирован в Москве

Власти Москвы не будут запрещать электросамокаты

Власти Москвы не будут запрещать электросамокаты

Правительство РФ передает 100% акций киностудии Горького правительству Москвы

В Москве потушили пожар на рынке "Садовод"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });