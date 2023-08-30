В Москве число пассажиров речных электросудов растет на 4% еженедельно

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Москве каждую неделю число пассажиров, совершающих поездки на электросудах, повышается примерно на 4%, сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра города Максим Ликсутов.

С момента запуска первого регулярного маршрута водных электротрамваев на них в день совершается более 2,5 тысяч поездок. Самое большое количество поездок зафиксировано 4 августа - почти 2,7 тысячи.

Ликсутов пообещал продолжить развивать речной транспорт в городе.

"По мере готовности инфраструктуры мы продлим трассу первого маршрута до парка "Фили", а также запустим второй регулярный маршрут "ЗИЛ - Печатники", - сказал он.