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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

В Москве число пассажиров речных электросудов растет на 4% еженедельно

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Москве каждую неделю число пассажиров, совершающих поездки на электросудах, повышается примерно на 4%, сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра города Максим Ликсутов.

С момента запуска первого регулярного маршрута водных электротрамваев на них в день совершается более 2,5 тысяч поездок. Самое большое количество поездок зафиксировано 4 августа - почти 2,7 тысячи.

Ликсутов пообещал продолжить развивать речной транспорт в городе.

"По мере готовности инфраструктуры мы продлим трассу первого маршрута до парка "Фили", а также запустим второй регулярный маршрут "ЗИЛ - Печатники", - сказал он.

Дептранс Максим Ликсутов Москва
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