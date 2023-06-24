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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Красная площадь будет закрыта для посещения в субботу

Посещение территории Московского Кремля, включая музеи, приостановлено

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены, а также Красная площадь будут закрыты для посещения в субботу, 24 июня, в связи с проведением там мероприятий, сообщает Федеральная служба охраны.

В ФСО не уточнили, какие мероприятия будут проводиться на Красной площади. По информации "Интерфакса", они будут связаны с чествованием выпускников российских учебных заведений, у которых в эти дни проходит "последний звонок".

В свою очередь на сайте Музеев Кремля сообщается, что с 23 июня, в связи с закрытием территории Московского Кремля, временно приостановлено посещение и его музеев. Средства за приобретенные билеты будут возвращены.

Об открытии Музеев Кремля для посетителей будет сообщено дополнительно на сайте и на официальных страницах музеев в социальных сетях, говорится в сообщении.

В ФСО "Интерфаксу" подтвердили закрытие Кремля для посещения. От комментариев по срокам там воздержались.

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