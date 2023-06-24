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Фестиваль "День Молодежи. Конструктор будущего" в Москве перенесен на неделю

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В столице перенесен фестиваль "День Молодежи. Конструктор будущего" в связи с введенным режимом контртеррористической операции, сообщается в субботу на портале мэра и правительства Москвы.

"Перенесен фестиваль "День Молодежи. Конструктор будущего". Ориентировочно он пройдет 1 и 2 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения связаны с введенным режимом контртеррористической операции. В столице отменили ранее объявленные массовые мероприятия.

Также отменен фестиваль "Разноцветная Москва" в парке Сокольники в Москве.

"В связи с введением режима контртеррористической операции, в парке отменены: фестиваль "Разноцветная Москва"; выставка "Летний дар"; танцевальные занятия: "Вечера Латины", "Милонга RONDA", "Для тех, кому за", "Ретро+" и "Мелодии нашего двора"; мобильная туристическая станция", - говорится в сообщении в телеграм-канале парка.

Москва
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