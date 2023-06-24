Проведение школьных выпускных перенесено в Москве на неделю

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке имени Горького переносится из-за введенного в столице режима КТО, сообщили в департаменте образования и науки Москвы.

"В связи с введенным режимом контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке Горького переносится на неделю", - сообщили "Интерфаксу" в департаменте.

Уточняется, что мероприятия пройдут в следующую субботу, 1 июля.

Московский выпускной должен был пройти 24 июня в Парке Горького, для выпускников была запланирована масштабная программа. На праздник, по данным на 13 июня, зарегистрировались рекордные 39 тысяч участников.

Ранее Национальный антитерророристический комитет (НАК) сообщил о введении режима контртеррористической операции в Москве. Мэр Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил, что из-за режима КТО в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены.