В Подмосковье запретили проведение массовых и спортивных мероприятий до 1 июля

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу подписал постановление "О введении отдельных ограничений, связанных с проведением на территории Московской области контртеррористической операции".

Документ размещен на сайте правительства региона.

"В целях содействия проведению на территории Московской области контртеррористической операции, пресечения террористических актов, минимизации их последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства постановляю: приостановить на территории Московской области в период до 1 июля проведение торжественных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе за исключением случаев, установленных настоящим постановлением", - говорится в тексте постановления.

Кроме того, приостанавливается проведение торжественных и праздничных мероприятий в образовательных организациях, в том числе, в зданиях, строениях, сооружениях, а также публичных мероприятий, за исключением официальных, организуемых органами государственной власти.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее глава региона сообщил, что на неделю откладывается проведение выпускных вечеров в школах и отменяются другие массовые мероприятия.