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В Подмосковье перенесли выпускные вечера на неделю

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Министерство образования Московской области сообщило о переносе выпускных вечеров на неделю.

В РоссииНАК сообщил о введении в Москве и области режима контртеррористической операцииЧитать подробнее

"В связи с введенным режимом контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах переносится на неделю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что образовательным организациям рекомендовано провести вручение аттестатов без проведения массовых мероприятий

Ранее сообщалось, что проведение школьных выпускных перенесено в Москве на неделю.

Подмосковье
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