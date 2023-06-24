В Подмосковье перенесли выпускные вечера на неделю
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Министерство образования Московской области сообщило о переносе выпускных вечеров на неделю.
В РоссииНАК сообщил о введении в Москве и области режима контртеррористической операцииЧитать подробнее
"В связи с введенным режимом контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах переносится на неделю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что образовательным организациям рекомендовано провести вручение аттестатов без проведения массовых мероприятий
Ранее сообщалось, что проведение школьных выпускных перенесено в Москве на неделю.