Песков заявил, что субботний мятеж не скажется на проведении СВО

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - События субботы не повлияют на ход специальной военной операции, она продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ни в коем случае. СВО продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, повлияет ли произошедшее на ход СВО.

"Наши бойцы на передней линии проявляют героизм, они весьма и весьма эффективно и успешно отражают контрнаступление. Операция будет продолжаться", - добавил он.

Он также заявил, что режим контртеррористической операции, где он был введен, может быть снять в связи с деэскалацией ситуации.