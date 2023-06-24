Проведение массовых мероприятий отменено в Подмосковье

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Московской области отменены все массовые мероприятия в связи с контртеррористическим режимом, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в субботу.

"В столичном регионе введен режим КТО - контртеррористической операции. (...) Нам пришлось на неделю отложить проведение выпускных вечеров в школах и отменить другие массовые мероприятия", - написал он в своем телеграм-канале.

Он призвал жителей выполнять указания правоохранительных органов.

Ранее министерство образования Московской области сообщило о переносе выпускных вечеров на неделю.

В субботу Национальный антитерророристический комитет (НАК) заявил, что режим контртеррористической операции введен в Москве, Подмосковье и Воронежской области.