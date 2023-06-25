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Медорганизации Москвы будут работать в понедельник в штатном режиме

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Столичные медицинские организации, центры госуслуг, ветеринарные клиники и Дворцы бракосочетания будут работать в штатном режиме в понедельник, объявленный выходным днем.

"В понедельник, 26 июня, в детских садах будут открыты дежурные группы для тех воспитанников, чьи родители будут находиться на рабочих местах и не имеют возможности оставить детей дома", - сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в целях минимизации рисков принято решение объявить 26 июня в Москве нерабочим днем, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.

Москва
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