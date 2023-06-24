Столичный транспорт работает в штатном режиме

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В столичном департаменте транспорта заявили, что информация о возможном ограничении работы городского транспорта не соответствует действительности, транспорт и аренда каршеринга работают штатно в режиме выходного дня.

"Информация о том, что в Москве может быть ограничена работа городского транспорта, не соответствует действительности. Метро, МЦК, МЦД, пригородный ж/д транспорт, весь наземный парк автобусов и электробусов, такси и сервисы аренды автомобилей работают штатно в режиме выходного дня", - говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что движение находится под контролем Ситуационного центра, который работает круглосуточно.