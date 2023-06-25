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Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку в Москве назначен на 1 июля

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Резервный день сдачи Единого государственного экзамена по математике и основного госэкзамена по русскому языку из-за объявления 26 июня выходным днем переносится на 1 июля, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

"В связи с объявлением понедельника нерабочим днем резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначен на 1 июля", - сказали в пресс-службе в воскресенье.

Резервные дни для сдачи экзаменов проходят с 22 июня по 1 июля включительно. Для сдачи экзаменов в резервные дни могут быть допущены учащиеся, не явившиеся на экзамен по документально подтвержденным уважительным причинам на экзамен, выпускники, не завершившие выполнение экзаменационной работы по подтвержденным уважительным причинам, школьники, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных экзаменов - русскому языку или математике, а также выпускники, чьи апелляции о нарушении порядка проведения экзамена были удовлетворены.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем.

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