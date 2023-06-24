Понедельник в Москве объявлен нерабочим днем

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем.

"В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём - за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", - говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Он призвал максимально воздерживаться от поездок по городу и сообщил, что возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на некоторых дорогах.

"Городские службы работают в режиме повышенной готовности", - добавил мэр.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет сообщил, что режим КТО введен в Москве, Подмосковье и Воронежской области.

В столице были отменены массовые мероприятия.