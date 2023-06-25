Восстановлено движение по всем перекрытым накануне мостам в Подмосковье

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Движение по всем перекрытым накануне мостам, в том числе на трассах М-2 и М-4, в Московской области восстановлено, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона в воскресение.

"Движение по мостам в Подмосковье полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Открыто движение по мостам через Оку на Каширском шоссе, трассе М-5 "Урал", трассе М-2 "Крым". Также сняты ограничения движения по Щуровскому мосту в Коломне и мосту на трассе М-4 "Дон".

Накануне Минтранс региона сообщал, что в связи с режимом контртеррористической операции в Московской области перекрыты мосты на 118-м километре трассы М-4 "Дон", на 115-м километре трассы М-5 "Урал" и на 103-м километре трассы М-2 "Крым". Также ограничения установили на передвижения по Щуровскому мосту и мосту на Каширском шоссе в Серпухове.