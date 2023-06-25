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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Один из перекрытых мостов открыт для движения в Подмосковье

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Движение по перекрытому накануне Щуровскому мосту по трассе М-5 восстановлено, сообщил в воскресенье глава муниципалитета Александр Гречищев в воскресение.

"Вчера был непростой день. В настоящее время в Московской области постепенно снимают ограничения. Сегодня с 14:00 часов открываем движение автомобильного транспорта через Щуровский мост", - написал он в своем телеграм-канале.

Гречищев отметил, что после 14:00 начнут курсировать автобусы.

Как добавил глава округа, "обстановка по-прежнему на контроле, все службы работают в режиме повышенной готовности".

Накануне Минтранс региона сообщал, что в связи с режимом КТО в Московской области были перекрыты мосты на 118 км трассы М-4 "Дон", на 115 км трассы М-5 "Урал" и на 103 км трассы М-2 "Крым".

Подмосковье Щуровский мост М-5
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