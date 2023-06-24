Еще три моста через Оку перекрыты в Подмосковье

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Мосты через Оку перекрыли в Московской области на трассах "Дон", "Урал" и "Крым", сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона в субботу.

"Дополнительно информируем о перекрытиях на трассах в Московской области. Ограничено движение на мостах через реку Оку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перекрыты мосты на 118 км трассы М-4 "Дон", на 115 км трассы М-5 "Урал" и на 103 км трассы М-2 "Крым".

Ранее Минтранс Подмосковья просил водителей воздержаться от поездок по трассам М-4 "Дон" и М-2 "Крым".

Также ведомство отмечало, что перекрыт мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова.