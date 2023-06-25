Что произошло за день: воскресенье, 25 июня

Снятие ограничений на дорогах в Подмосковье и других регионах, крушение легкомоторного самолета в Ступине, проигрыш Андрея Рублева в финале турнира в Германии

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Подразделения группы "Вагнер" покинули Липецкую область, сообщили днем в телеграм-канале правительства региона.

- Более 10 тысяч квадратных метров дорог в Ростове-на-Дону повредила военная техника. Устранить повреждения планируется за два дня.

- Девятнадцать домов получили повреждения накануне в Елизаветовке Воронежской области в результате перестрелки в момент, когда по району проходила колонна "Вагнера".

- Восстановлено движение по всем перекрытым накануне мостам в Подмосковье, в том числе на трассах М-2 и М-4. Также ограничения движения начали снимать и в других регионах, включая Калужскую и Воронежскую область.

- Торги на Московской бирже 26 июня будут проводиться в режиме обычного рабочего дня. "СПБ биржа" также будет проводить торги.

- Умер один из основателей "Яблока" и авторов Конституции РФ Виктор Шейнис. Ему было 92 года.

- Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в подмосковном Ступине. На земле разрушений и пострадавших нет.

- Андрей Рублев проиграл выступающему за Казахстан Александру Бублику в финале турнира Германии. В рейтинге ATP Рублев занимает седьмое место, Бублик - 48-е.