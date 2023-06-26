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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

Выпускные для московских школьников пройдут 1 июля

Выпускные для московских школьников пройдут 1 июля
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Выпускные для московских школьников, которые должны были пройти в эти выходные, состоятся 1 июля. Об этом написал в своем телеграм-канале столичный мэр Сергей Собянин.

"Ещё раз благодарю москвичей за спокойствие и понимание", - добавил мэр.

В этом же сообщении он заявил о снятии всех ограничений, введённых в столице из-за режима контртеррористической операции.

Режим КТО был введен в столице утром в субботу, 24 июня. В городе были отменены ранее объявленные массовые мероприятия, было перенесено на неделю проведение выпускных в школах.

Сергей Собянин Москва
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