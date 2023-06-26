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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

В Москве и Подмосковье снят режим контртеррористической операции

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Оперативные штабы Москвы и Московской области объявили о снятии действующего в региона режима контртеррористической операции (КТО).

Начальником Управления ФСБ России по Москве и Московской области принято решение об отмене на территории столичного региона "правового режима КТО с 09:00 26 июня 2023 года", заявили оперштабы, их сообщение распространила пресс-служба регионального УФСБ.

Действовавшие на территории Московского региона временные ограничения отменены, сообщает спецслужба.

"На текущий момент на территории Московского региона обстановка стабильная", - отметили в оперштабе.

Режим КТО был введен в столичном регионе утром в субботу.

Как сообщили тогда в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), это было связано с возможной угрозой терактов.

Ситуация с "Вагнером"

23 июня руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о нанесении российскими военными удара по позициям группы. В Минобороны РФ опровергли эти заявления. Позднее ФСБ РФ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина "по факту призыва к вооруженному мятежу".

В субботу, 24 июня, состоялись переговоры по телефону президента Белоруссии Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых тот принял предложение об остановке движения бойцов "Вагнера" по территории России. Сообщение об этом распространила пресс-служба белорусского президента.

После этого глава "Вагнера" заявил, что колонны группы вернутся в полевые лагеря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, он направится в Белоруссию.

Московская область Москва
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