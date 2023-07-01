Выпускной в Парке Горького отпразднуют 39 тысяч человек

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Почти 40 тысяч выпускников столичных школ принимают участие в Московском общегородском выпускном в Парке Горького, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня пройдет одно из самых долгожданных событий в жизни любого одиннадцатиклассника. Это московский городской выпускной. Финал школьной жизни отметят все наши выпускники. Сегодня на городском празднике собрались рекордные 39 тысяч участников", - сказала Ракова журналистам.

Она выразила надежду на то, что "этот вечер останется в памяти каждого из них".

Заммэра сообщила, что выпускники сами выбирали артистов, которые выступят на празднике. "Помимо этого, мы постарались организовать интерактивные программы на самый разный вкус. Все организационно-технические мероприятия мы, как обычно, реализуем с городскими службами", - добавила Ракова.

Для участников выпускного запустили телеграм-бот с программой по каждой площадке. Во время праздника выпускники смогут посмотреть театрализованное цирковое шоу, принять участие в спортивных и киберспортивных турнирах, создать собственные произведения искусства вместе с современными художниками, сделать снимки на память в четырех фотозонах. Завершится праздник масштабной дискотекой.

Порядок на празднике поддерживают сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, охранных предприятий, бригады скорой и экстренной медицинской помощи. Попасть на мероприятие могут только выпускники и их сопровождающие по индивидуальным браслетам с QR-кодом.