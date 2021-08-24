Сочинец на электросамокате сбил маленькую девочку

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Мужчина на электросамокате сбил маленькую девочку в Сочи. Происшествием занимается СКР по Краснодарскому краю. Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить об обстоятельствах травмирования малолетней девочки.

Накануне вечером мужчина на электросамокате сбил ребенка (1 год и 8 месяцев) на улице Конституции СССР в Сочи. Девочка получила переломы костей черепа, она госпитализирована.

Личность водителя самоката установлена, им оказался 44-летний местный житель. По оперативным данным, это его личный самокат.

Между тем, местные СМИ сообщали, что мужчина попытался скрыться с места ДТП. Его догнал отец пострадавшей девочки и подоспевшие прохожие.