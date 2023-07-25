Матвиенко пока не видит эффективных и разумных мер контроля за самокатами

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Способы контроля за передвижением самокатов по улицам городов нужно искать, но пока разумных и эффективных мер не разработано, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Надо контролировать, как самокатчики выполняют Правила дорожного движения. Сегодня объективно ни МВД, ни муниципальные, ни региональные власти не смогут пока это эффективно контролировать", - сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции во вторник.

По ее мнению, нужно в градостроительных планах предусматривать инфраструктуру с выделенными полосами для велосипедов, самокатов, которые "не представляли бы угрозы для пешеходов, автодвижения, исключали бы случаи травм, смертей".

"Второе, надо их идентифицировать. Обсуждается вопрос, чтобы каждый самокат имел номер. Это не формализм, а если совершен наезд, идентификация должна быть, чтобы всегда можно привлечь к ответственности того, кто грубо нарушил ПДД, нанес травмы", - сказала Матвиенко.

"Но, когда совершил преступление, скрылся моментально и без опознавательных знаков, сложно привлечь к ответственности. Нужно воспитывать культуру, ограничивать скорость, вести диалог с гражданами, участниками дорожного движения, пешеходами", - отметила председатель Совфеда.

"Может, кто-то придумает что-то универсальное, умное. Но пока не просматривается", - сказала она.

Матвиенко отметила, что "такие меры снизят опасность этого вида транспорта, но окончательно проблему не решат".