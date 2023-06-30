Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Синоптики пообещали москвичам жаркую солнечную погоду на следующей неделе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Июль в Москве начнется с солнечной погоды, температура на следующей неделе будет подниматься до плюс 28 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Июль начинается с хорошей погоды, осадков совсем немного и, самое главное, будет солнечная погода, что отличается существенно от погоды, которой заканчивается текущий месяц. Погода в выходные и на следующей неделе будет соответствовать июльской и даже будет несколько выше нормы", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что если еще в ночь на 1 июля в Москве будет дождь, то уже с утра прогнозируется переменная облачность, возможен также кратковременный дождь. Ночью в столице будет от плюс 13 до плюс 15 градусов, днем плюс 23-25 градусов.

С воскресенья, 2 июля в Москве начнется "по-настоящему теплая июльская погода". 2 июля ночью в Москве плюс 14 - плюс 16 ночью, днем плюс 23 - плюс 25, по области до плюс 26 градусов. В понедельник ночные температуры в Москве будут от плюс 13 до плюс 15, днем столбики термометров поднимутся до плюс 24 - плюс 26 градусов, по области до плюс 27.

С 4 по 7 июля в столичном регионе температура днем будет подниматься до плюс 28 градусов. "Уже 4 июля переменная облачность без осадков. 4-5 июля температура ночью плюс 11 - плюс 16 градусов, днем от плюс 23 до плюс 28. Аналогичная ситуация 6-7 июля, даже чуть более теплые ночи - плюс 12-17, днем плюс 23-28", - сказал Вильфанд.

В следующие выходные, по предварительным прогнозам, в Москве также будет хорошая погода. Ночные температуры будут от плюс 12 до плюс 17, а днем - плюс 22-27.

Роман Вильфанд Гидрометцентр РФ Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 35% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Более 35% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Суд заочно приговорил Илью Красильщика к восьми годам колонии за фейки об армии

Движение пассажирских поездов на Павелецком направлении МЖД восстановлено

Движение поездов на станции Бирюлево-Товарная приостановлено из-за схода грузовых вагонов

Движение поездов на станции Бирюлево-Товарная приостановлено из-за схода грузовых вагонов

Почти 30% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сутки

Суд в Москве заочно арестовал сотрудника бывшей Group-IB

Дождь и гроза начнутся в Москве и области в ночь на четверг

Дождь и гроза начнутся в Москве и области в ночь на четверг

Электросамокатчика, сбившего 4-летнюю девочку, будут судить в Москве

Поезда на фиолетовой ветке метро в Москве ходят с увеличенными интервалами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });