Синоптики пообещали москвичам жаркую солнечную погоду на следующей неделе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Июль в Москве начнется с солнечной погоды, температура на следующей неделе будет подниматься до плюс 28 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Июль начинается с хорошей погоды, осадков совсем немного и, самое главное, будет солнечная погода, что отличается существенно от погоды, которой заканчивается текущий месяц. Погода в выходные и на следующей неделе будет соответствовать июльской и даже будет несколько выше нормы", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что если еще в ночь на 1 июля в Москве будет дождь, то уже с утра прогнозируется переменная облачность, возможен также кратковременный дождь. Ночью в столице будет от плюс 13 до плюс 15 градусов, днем плюс 23-25 градусов.

С воскресенья, 2 июля в Москве начнется "по-настоящему теплая июльская погода". 2 июля ночью в Москве плюс 14 - плюс 16 ночью, днем плюс 23 - плюс 25, по области до плюс 26 градусов. В понедельник ночные температуры в Москве будут от плюс 13 до плюс 15, днем столбики термометров поднимутся до плюс 24 - плюс 26 градусов, по области до плюс 27.

С 4 по 7 июля в столичном регионе температура днем будет подниматься до плюс 28 градусов. "Уже 4 июля переменная облачность без осадков. 4-5 июля температура ночью плюс 11 - плюс 16 градусов, днем от плюс 23 до плюс 28. Аналогичная ситуация 6-7 июля, даже чуть более теплые ночи - плюс 12-17, днем плюс 23-28", - сказал Вильфанд.

В следующие выходные, по предварительным прогнозам, в Москве также будет хорошая погода. Ночные температуры будут от плюс 12 до плюс 17, а днем - плюс 22-27.