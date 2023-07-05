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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Гроза ожидается в Москве после полудня

Гроза ожидается в Москве после полудня
Фото: Alexander Sayganov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве во второй половине дня, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня с 12:00 и до конца дня в столице местами ожидается гроза с дождем. При грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Власти просят москвичей быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Москва
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