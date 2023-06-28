Синоптики спрогнозировали заметное улучшение погоды в Москве в выходные

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Улучшение погоды прогнозируется в Москве и Подмосковье в выходные, на смену дождям придет переменная облачность, температура поднимется до плюс 25, в начале недели ожидается повышение температуры до плюс 27, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу и в воскресенье, вопреки поговорке, что в выходные погода всегда портится, погода будет заметно улучшаться для отдыха. Ночные температуры будут плюс 13 - плюс 15, днем в субботу плюс 22 - плюс 24. Это практически норма", - сказал Вильфанд.

В воскресенье, по его слова, температура повысится еще на один градус - до плюс 23 - плюс 25.

Вильфанд сообщил, что в начале недели температура продолжит повышаться. Это связано с изменением циркуляции воздушных масс - уже с субботы они будут поступать не с севера, а с запада. Также в столичном регионе прогнозируется переменная облачность. "Будет солнце - хорошее, жаркое, летнее, поэтому вполне комфортная температура, плюс 23 - плюс 25 в понедельник, во вторник до плюс 23 - плюс 27 градусов", - уточнил он.

Говоря об осадках, Вильфанд уточнил, что местами в субботу, в воскресенье и понедельник прогнозируется кратковременный дождь, но он будет не повсеместно. Во вторник осадков не ожидается.