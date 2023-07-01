Московский праздник выпускников пройдет в Парке Горького

Выпускницы в Парке культуры и отдыха им. Горького. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Московский общегородской выпускной пройдет в Парке Горького, для выпускников запланирована масштабная программа.

Общегородской выпускной и выпускные вечера в школах должны были состояться 24 июня, однако они были перенесены на неделю из-за введенного в столице режима КТО.

Как ранее сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, праздник для выпускников начнется в 20:00 и продлится до 6:00 следующего дня и завершится дискотекой.

На территории парка для выпускников подготовлена интерактивная программа.

Из-за проведения праздничных мероприятий для выпускников в столице будет действовать ряд ограничений для автомобилистов, а также для пассажиров метро.

Как сообщили в департаменте транспорта, с 12:00 1 июля до 7:00 2 июля будет закрыт выход №2 станции "Октябрьская" Кольцевой линии метро. Пассажиров просят пользоваться выходом №1 станции "Октябрьская" Кольцевой линии или выходом №3 станции "Октябрьская" Калужско-Рижской линии.

Кроме того, с 16:00 1 июля до 7:00 2 июля будут закрыты для проезда на съезде с улицы Крымский Вал в сторону Ленинского проспекта.

Также с 00:01 1 июля до 7:00 2 июля будет недоступна парковка от улицы Большая Якиманка до улицы Крымский Вал дом 10, стр. 2.