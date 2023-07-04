В Москве построят новое здание для городского военного комиссариата

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Москве построят новый современный центр для городского военного комиссариата города; в нем создадут комфортные условия для граждан, поступающих на военную службу, и сотрудников военного комиссариата, сообщил сайт мэрии. Здание построят по постановлению мэра столицы Сергея Собянина.

Он будет находиться недалеко от единого пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова.

В мэрии рассчитывают, что новое здание позволит повысить качество военно-учетной работы.