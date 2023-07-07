"Москвич" планирует поставить еще до 1,5 тыс. электромобилей столичным предприятиям

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Завод "Москвич" в ближайшее время может подписать соглашения о производстве еще от 1 тыс. до 1,5 тыс. электромобилей для московских предприятий. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Завод "Москвич" подписал контракт на покупку почти 2000 автомобилей для нашего крупнейшего агрегатора такси и в ближайшее время, думаю, подпишем еще несколько контрактов на в общей сложности где-то 1000-1500 электрических автомобилей для различных потребителей в Москве", - сказал он в интервью телеканалу "Москва 24".

Ликсутов также сообщил о планах по развитию сети зарядных станций для машин.

"Примерно 200 зарядок мы будем устанавливать каждый год", - сказал заммэра.

Ранее в апреле мэр столицы Сергей Собянин объявил о заключении соглашений на поставку 5 тыс. автомобилей "Москвич 3" и "Москвич 3е" для такси и каршеринга, столичный таксопарк и парк каршеринга пополнят 2 тыс. электрокаров.