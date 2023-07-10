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На выборы мэра Москвы потратят более 1,2 млрд рублей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - На организацию и проведение выборов мэра Москвы из бюджета города потратят более 1,2 млрд рублей. Это следует из решения Мосгоризбиркома о распределении средств.

Согласно документу, на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов мэра Москвы выделено 1 млрд 214 млн 961 тыс. рублей. Из них 1 млрд 120 млн 194 тыс. рублей будет направлено избирательным комиссиям на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов.

Из остальных средств 94 млн 767 тыс. рублей будет направлено Мосгоризбиркому на исполнение полномочий в период подготовки и проведения выборов.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 10 сентября. По решению избиркома голосование будет проходить в течение трех дней – с 8 по 10 сентября.

Москва
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