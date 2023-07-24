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В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - На заседании Общественной палаты Москвы принято решение создать Общественный штаб по наблюдению за выборами создали в столице.

Участники заседания единогласно поддержали создание штаба. Его руководителем избран член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.

"Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поможет обеспечить максимальную прозрачность и открытость голосования на всех выборах. Как вы помните впервые штаб был создан в 2013 году на выборах мэра столицы и с тех пор штаб мы формируем в 10-й раз для наблюдения за выборами", - заявил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Он напомнил, что голосование на выборах мэра столицы будет проходить 8, 9 и 10 сентября, проголосовать можно будет дистанционно и на избирательном участке.

Кроме выборов мэра, в 13 муниципальных образованиях Новой Москвы пройдут выборы депутатов.

Константин Ремчуков Вадим Ковалев Москва Общественная палата
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