Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом на пост мэра столицы

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы, решение о регистрации принято на заседании комиссии в понедельник, передает корреспондент "Интерфакса".

Таким образом, Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом для участия в сентябрьских выборах.

"Рассмотрев документы, представленные кандидатом на должность мэра Сергеем Семеновичем Собяниным, хочу отметить следующее: все представленные документы в полной мере соответствуют требованиям избирательного законодательства. Порядок представления документов также соответствует требованиям закона", - сказал на заседании зампред комиссии Дмитрий Реут.

Он также сообщил, что кандидатом было предоставлено 115 подписей депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 районов, что является максимальным количеством подписей.

"Все эти подписи, как этого требует закон, нотариально удостоверены (...) Проведенной проверкой установлено, что все 115 представленных подписей являются достоверными", - уточнил Реут.

Как отметила председатель комиссии Ольга Кириллова, в ближайшее время МГИК примет решение о регистрации оставшихся четырех претендентов. Среди них - вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов; вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"); член бюро московского горкома КПРФ, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонид Зюганов и первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Думе Дмитрий Гусев.

Собянин был выдвинут кандидатом на пост мэра Москвы столичным отделением "Единой России".

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы политическими партиями (их региональными отделениями) и в порядке самовыдвижения проходило с 7 июня по 6 июля. Затем кандидаты должны были представить пакет документов для регистрации, включая подписи муниципальных депутатов, до 18:00 7 июля. Всего свои кандидатуры выдвинули 12 человек, однако пакет документов предоставили только пятеро.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования, 10 сентября. По решению Мосгоризбиркома, голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября.