Движение поездов на серой ветке столичного метро восстановлено после ЧП с пассажиром

Мужчина выжил после падения под поезд на станции "Тульская"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Движение на серой ветке московского метро восстановлено после инцидента с пассажиром, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в среду.

"Движение на Серпуховско-Темирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за человека на пути прерывалось движение поездов на участке "Нагорная" - "Серпуховская".

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что нештатная ситуация произошла на станции "Тульская". Для спасения пассажира, упавшего под поезд, отключалось напряжение контактного рельса.

Источник агентства в медицинских кругах уточнил, что упавшего под поезд мужчину удалось спасти.

"Пострадавшего подняли на платформу. Ему оказана экстренная медицинская помощь", - добавил собеседник "Интерфакса".