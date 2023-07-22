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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

На юге Москвы на месте бывшей промзоны возведут жилье

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В рамках реорганизации бывших промзон в Москве недалеко от пересечения улицы Москворечье с Пролетарским проспектом планируют возвести почти 170 тысяч квадратных метров жилой застройки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сейчас здесь расположены склады, автосервисы и автостоянка. Вместо них планируется возвести около 168 тыс. кв. м современной жилой застройки - дома будут переданы под заселение по программе реновации. Еще на участке откроются новые детский сад, школа, магазины, кафе и другие объекты, нужные в повседневной жизни", - написал Собянин в своем блоге в субботу.

По словам мэра, реализация проекта даст городу почти 370 новых рабочих мест.

Москва
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