Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" временно закрыт

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Съезд с Кутузовского проспекта на территорию торгового центра "Времена года" временно не доступен для проезда, сообщили в субботу в столичном департаменте транспорта.

"Временно закрыт съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" в связи с проведением спасательных работ из-за прорыва трубы с кипятком. Общее движение транспорта по Кутузовскому проспекту не затруднено", - говорится в телеграм-канале департамента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в торговом центре "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой, который стал причиной крупной аварии. В результате произошедшего в ТЦ погибли четыре человека, есть пострадавшие с ожогами, им оказывается помощь.

На месте работают сотрудники МЧС и оперативные службы.