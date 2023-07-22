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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Спасательные работы в ТЦ "Времена года" в Москве завершены

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС завершили спасательные работы на месте происшествия в столичном ТЦ "Времена года", где из-за прорыва трубы с горячей водой погибли четыре человека, передает корреспондент телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в субботу.

"Спасательные работы в ТЦ завершены, однако сотрудники МЧС и медики все еще на месте, не покидают место ЧП", - передал корреспондент с места происшествия.

К ликвидации ЧП были привлечены 107 сотрудников МЧС и 32 единицы техники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в торговом центре "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой.

Москва
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