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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Роспотребнадзор не подтвердил информацию о возможном выбросе аммиака в ТЦ "Времена года"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В столичном управлении Роспотребнадзора не подтвердили информацию о возможном выбросе аммиака из-за повреждения холодильного оборудования в торговом центре "Времена года".

"Информация о возможном выбросе аммиака из-за повреждения холодильного оборудования магазина ГУ МЧС России по г. Москве не подтверждается", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Также в Роспотребнадзоре сообщили со ссылкой на столичный главк МЧС России, что авария возникла на втором этаже ТЦ в помещении продуктового магазина "Глобус гурмэ", где "произошел прорыв магистрального трубопровода". В результате горячая вода затопила второй этаж и этажи ниже и вылилась на улицу.

"С целью контроля санитарно-эпидемиологической обстановки и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей на территории окружающей жилой застройки проведены исследования качества атмосферного воздуха. По результатам исследования во всех исследованных пробах концентрация загрязняющих веществ не превышает установленных гигиенических нормативов", - добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в торговом центре "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой. Жертвами аварии стали четыре человека, есть пострадавшие с ожогами, им оказывается помощь.

Роспотребнадзор Москва
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