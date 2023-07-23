В СКР заявили о допросе руководства и сотрудников ТЦ "Времена года" после гибели людей

Спасательная операция в ТЦ "Времена года" Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Столичные следователи провели обыски в офисных помещениях московского торгового центра "Времена года", где в субботу погибли четыре человека и десять пострадали после прорыва трубы.

"Следователями проведены обыски в офисных помещениях, в ходе которых изъята документация, в том числе техническая. Допрашиваются лица из числа руководства, сотрудники, отвечающие за эксплуатацию инженерных систем, а также за соблюдение требований безопасности, рядовые сотрудники, находившиеся на рабочих местах в момент прорыва коммуникаций горячего водоснабжения",- сообщила журналистам в воскресенье представитель столичного СК Юлия Иванова.

По ее словам, также назначены судебно-медицинские экспертизы, вынесены постановления о признании потерпевшими.

Следователи и криминалисты столичного СК с привлечением представителей Ростехнадзора и инженеров проводят дополнительный осмотр места происшествия. Уголовное дело передано в аппарат главного следственного управления СК Москвы.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в торговом центре "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой. Жертвами аварии стали четыре человека. По данным СК, пострадали девять человек.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.