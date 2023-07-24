В Москве задержан главный инженер ТЦ "Времена года"

Сотрудники экстренных служб у торгового центра "Времена года" в Москве Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Москве задержан главный инженер торгового центра "Времена года", где 22 июля прорвало трубу с горячей водой и погибли четыре женщины. О его задержании сообщают столичное управление Следственного комитета и прокуратура Москвы.

"В рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту происшествия в торговом центре на западе столицы, задержан сотрудник, осуществляющий функции главного инженера в помещениях многофункционального торгово-развлекательного комплекса", - сообщили в СК.

В прокуратуре уточнили, что задержанному 39 лет и это "главный инженер частной компании, осуществляющий трудовые функции по договору в ТЦ на Кутузовском проспекте". Суд скоро выберет ему меру пресечения.

В ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте 22 июля днем прорвало трубу с горячей водой в цокольном и подвальном этажах. Помещения залило кипятком. По данным СК, погибли четыре сотрудницы, и еще десяти пострадавшим потребовалась госпитализация из-за полученных ожогов.

Уголовное дело по факту было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек (ч. 3 ст. 238 УК). Следователи в воскресенье сообщали, что провели обыски в ТЦ и допросили руководство и сотрудников.