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Семь из 12 претендентов на пост мэра Москвы утратили статус кандидата по решению избиркома

Семь из 12 претендентов на пост мэра Москвы утратили статус кандидата по решению избиркома
Фото: А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - По решению Мосгоризбиркома (МГИК) семь человек утратили статус кандидата на должность мэра Москвы из-за непредоставления необходимых документов. Соответствующие решение было принято в ходе заседания комиссии.

Согласно решению МГИК, признаны утратившими статус кандидатов на пост мэра из-за того, что не предоставили в необходимый срок пакет документов, самовыдвиженцы Насибу Гусейн оглы Гасанов, Жанна Горбачева, Александр Горлов, Иосиф Джагаев, Павел Новиков, Александра Тищенко и выдвинутый от партии "Партии Возрождения России" российский космонавт Сергей Залетин.

Как напомнил зампред комиссии Дмитрий Реут, всего заявки на участие в сентябрьских выборах мэра Москвы подали 12 человек, из них только пятеро предоставили необходимый пакет документов, все они были зарегистрированы кандидатами.

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"Оставшиеся семь кандидатов (...) выдвинулись, но необходимый для их регистрации в качестве кандидатов на должность мэра Москвы в установленный законом срок до 18 часов 7 июля не представили", - сказал Реут на заседании.

Он также напомнил, что Горбачева сама обратилась в МГИК с просьбой снять ее кандидатуру.

Ранее МГИК зарегистрировал кандидатами на пост мэра Москвы пять претендентов: Сергея Собянина, который был выдвинут московским отделением "Единой России", вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова; вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди"); члена бюро московского горкома КПРФ, председателя комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонида Зюганова и первого заместителя руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Дмитрия Гусева.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы политическими партиями (их региональными отделениями) и в порядке самовыдвижения проходило с 7 июня по 6 июля. Затем кандидаты должны были представить пакет документов для регистрации, включая подписи муниципальных депутатов, до 18:00 7 июля.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 10 сентября. По решению Мосгоризбиркома, голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября.

Мосгоризбирком Москва
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