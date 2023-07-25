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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

Гроза вновь ожидается в Москве

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Ливни с грозами начнутся в столице вечером во вторник, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 20:00 и до 11:00 26 июля в столице ожидается дождь, местами сильный, возможны ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Власти Москвы просят горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Грозы в Москве стали привычным погодным явлением в июле. Как сообщили "Интерфаксу" в метеобюро столицы, самыми дождливыми днями месяца стали 18 июля (23 мм), 13 июля (21,5 мм) и 19 июля (20 мм).

"Норму осадков - 84 мм - второй месяц лета в городе выполнил уже к 24 июля", - сказал представитель метеобюро.

Москва
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