Дожди с грозами будут идти в Москве до вечера

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Дождливая погода сохранится в столице до конца дня, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в четверг.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 в столице местами ожидаются кратковременные дожди, гроза", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что в городе возможны порывы ветра до 15 м/с.

Власти просят москвичей быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.