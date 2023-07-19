В Москве меньше чем за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - По предварительным оценкам, прирост осадков на главной столичной метеостанции на ВДНХ с 14:00 вторника до 9:00 среды достиг 38 мм, сообщили "Интерфаксу" в Метеобюро Москвы. Это 45% месячной нормы осадков, которая для июля составляет 84 мм.

Сильнее всего залило Зеленоград, где уже к 6:00 среды выпало 43 мм осадков.

Дожди переменной интенсивности в столичном регионе продолжаются с середины дня вторника. Они начались с ливней и гроз с градом и за первый час вызвали подтопление ряда улиц и двух станций метро, остановилось колесо обозрения на ВДНХ, на несколько часов перекрывалось движение в подтопленном Арбатском тоннеле. К утру среды похолодало, ветер усилился.

По данным экстренных служб столицы, к утру из-за ливней и ветра в городе упало около 70 деревьев, пострадали полсотни машин. С утра закрыты городские парки и зоопарк.

По прогнозам, дожди в столице стихнут к полудню. Температура воздуха днем не превысит 17-19 градусов, ветер может усиливаться до 18 м/с.