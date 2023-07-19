Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

В Москве меньше чем за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - По предварительным оценкам, прирост осадков на главной столичной метеостанции на ВДНХ с 14:00 вторника до 9:00 среды достиг 38 мм, сообщили "Интерфаксу" в Метеобюро Москвы. Это 45% месячной нормы осадков, которая для июля составляет 84 мм.

Сильнее всего залило Зеленоград, где уже к 6:00 среды выпало 43 мм осадков.

Дожди переменной интенсивности в столичном регионе продолжаются с середины дня вторника. Они начались с ливней и гроз с градом и за первый час вызвали подтопление ряда улиц и двух станций метро, остановилось колесо обозрения на ВДНХ, на несколько часов перекрывалось движение в подтопленном Арбатском тоннеле. К утру среды похолодало, ветер усилился.

По данным экстренных служб столицы, к утру из-за ливней и ветра в городе упало около 70 деревьев, пострадали полсотни машин. С утра закрыты городские парки и зоопарк.

По прогнозам, дожди в столице стихнут к полудню. Температура воздуха днем не превысит 17-19 градусов, ветер может усиливаться до 18 м/с.

Дождь в Москве

8
Зеленоград ВДНХ Метеобюро Москвы Москва Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Московский зоопарк и парки временно закрыли из-за непогоды

Около 70 деревьев повалено в Москве из-за непогоды, повреждено более 50 автомобилей

Около 70 деревьев повалено в Москве из-за непогоды, повреждено более 50 автомобилей

Почти 40 деревьев повалены в Москве из-за непогоды, повреждены около 30 автомобилей

Дождь в Москве затихнет к полудню среды

Больше четверти месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за час

В Москве во время грозы подтопило улицы и повалило десятки деревьев

В Москве во время грозы подтопило улицы и повалило десятки деревьев

Суд в Москве приговорил к 10 годам экс-министра культуры Крыма за взятку в 25 млн руб.

На рынке жилья Москвы отмечена максимальная за 15 лет активность

На рынке жилья Москвы отмечена максимальная за 15 лет активность

В Москве появилась возможность подать судебный иск через МФЦ

В Москве появилась возможность подать судебный иск через МФЦ

Собянин заработал более 13 млн рублей в 2022 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });